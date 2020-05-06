«Центр StudyLab принесет новшества в образование нашей молодежи за рубежом»

Венера Мехдиева получила в 1994-1998 гг. степень бакалавра по английскому языку и литературе на англо-немецком факультете Института Иностранных Языков в городе Баку, затем в 2002-2004 гг. в рамках Стипендиальной Программы Э. Маски ей была присуждена степень магистра в области международного образования в Школе Международного Обучения (School for İnternational Training), расположенной в штате Вермонт Соединенных Штатов Америки. Опыт работы В. Мехдиевой в международной среде охватывает более двадцати лет и включает такие международные организации как UMCOR (Объединенный методистский комитет по оказанию помощи), Mercy Corps, Peace Corps, Детский Фонд ООН. В этот период наряду с профессиональной переводческой деятельностью она проявляла интерес к делу о возможностях получения образования за рубежом. Этот интерес В. Мехдиевой вылился в молодежный проект международного обмена между Азербайджаном и США, который она подготовила как часть своей академической работы и презентовала, находясь в США. Ею была представлена статья об отличиях и преимуществах американской системы образования над системой образования Азербайджана, где затрагивалась важная роль интерактивного метода обучения в развитии сферы образования. В. Мехдиева, ссылаясь на свой опыт американского образования, всегда была открыта молодежи, которая обращалась с вопросами об обучении за рубежом, и воспринимала оказание такой поддержки студентам как свою добровольную работу. С ее помощью мечту получить иностранное образование осуществило немало обратившихся – молодые парни и девушки поступали в выбранные зарубежные вузы и достигали профессиональных высот. Кроме того, В. Мехдиева, имеет опыт преподавания английского языка и является обладательницей сертификата TESOL. В прошлом году с целью проведения уроков разговорного английского языка в рамках Летней Обучающей Программы Манхэттенского Колледжа США она обучала разговорному английскому языку учеников средних школ Италии.

В настоящее время В. Мехтиева руководит проектом Образование за рубежом в Центре Образования и Развития StudyLab.

- Какие образовательные возможности за рубежом раскрывает Центр Образования и Развития StudyLab?

Одним из направлений деятельности Центра StudyLab, занятого в области образования, является, безусловно, образование за рубежом. В этой связи наш учебный центр предоставляет программы по бакалавриату, магистратуре, докторантуре, практике в университетах различных стран мира (США, Канада, Великобритания, страны Европы, Турция и т.д.) и языковые курсы за границей. Как известно, в нашей стране действует немало компаний и учебных центров, специализирующихся на образовании за рубежом. Однако, несмотря на многочисленность таких компаний, количество обращений желающих получить зарубежное образование растет из года в год, что объясняется поиском все более качественных, профессиональных и надежных центров, через которые можно поступить в задуманное учебное заведение.

Центр Образования и Развития StudyLab поставило целью обеспечить эту возможность нашей молодежи и нестандартно подойти к гарантированному полному поступлению их в зарубежное учебное заведение.

Если многие центры видят свою работу только в подготовке и отправке документов студента в иностранное учебное заведение, StudyLab, поставив перед собой цель – подготовить студентов для получения такого образования, помимо учеников старших классов, начал прием учеников также младших классов, и параллельно приступил к внедрению курсов подготовки к экзамену SAT, требующемуся для обучения за рубежом. Что представляет собой этот часто упоминаемый экзамен SAT? SAT является стандартизированным экзаменом, широко используемым при поступлении в колледжи США, прохождение которого требуется для приема студентов на программу бакалавриата в иностранных университетах и колледжах. Помимо США, на сегодняшний день этот экзаменационный балл засчитывается при поступлении в вузы Соединенного Королевства, Австралии, Канады, Сингапура и ряда европейских стран. Хотя англоязычные школы в Азербайджане знают о SAT не понаслышке, большинству учащихся местных школ неизвестно о существовании такого экзамена. Учитывая это, Центр StudyLab приглашает на курсы подготовки к SAT учеников не только иностранных, но и местных школ. Такие курсы включают вступительную часть о целях и основных составляющих этого экзамена, а

также прохождение учебной программы по каждой части и подготовку к экзамену SAT по практическим тестам.

При этом, нельзя сказать, что наш Центр состоит только из экзамена SAT и подготовительного курса к этому тестированию. Одновременно с этим мы предлагаем возможности обучения и подготовки к IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, YÖS, TYS (вступительный экзамен для высшего образования в Турции) и другим экзаменам.

- С целью подготовки молодежи к образованию за рубежом при StudyLab недавно создан и Центр Поддержки Студентов, не так ли?

Да, так оно и есть. Профессиональный состав Центра Поддержки Студентов, учрежденного нами при Центре Образования и Развития StudyLab, ставит своей задачей развить нашу молодежь на академическом уровне для обучения за рубежом, подготовить их к требуемым экзаменам, в том числе обеспечить их академическим потенциалом по другим критериям приема. Как вы знаете, выпускники наших вузов сталкиваются с многочисленными проблемами на пути к поступлению в выбранное иностранное образовательное учреждение. Несмотря на многие передовые реформы в области образования, студенты и выпускники вузов не обладают практическими навыками, которые могли бы обеспечить поступление в зарубежное образовательное учреждение, в частности, затрудняются при применении знаний английского и других иностранных языков в разговорной речи, при самовыражении/самопрезентации, написании автобиографий и вступительных сочинений (эссе). Эти проблемы они пытаются преодолеть, обратившись в учебные центры, каждый из которых оказывает только одну из вышеперечисленных услуг, что соответственно приводит к потере как ценного времени, так и средств. Многие же становятся «наживой» для разрекламированных учебных центров, не способных обеспечить должное качество своих услуг.

Вооружившись идеей содействия молодежи в решении этих трудностей, мы решили учредить Центр Поддержки Студентов, который станет своего рода надеждой поступающих. Здесь студент информируется обо всех аспектах, возможностях зарубежного образования и предъявляемых к нему требованиях, получает возможность развивать свои практические навыки, не покидая стен центра. В частности, с этой целью в центре предусмотрены следующие услуги: в направлении подготовки студентов - информирование и информационные сессии о зарубежной системе образования, общепринятых правилах и требованиях при поступлении в иностранное образовательное учреждение, консультации и предложения по вопросам приема в иностранные вузы и колледжи, возможность участия в наиболее актуальных для студентов стипендиальных программах, в том числе помощь в выборе специальности и университета, а после приема – ориентационная (ознакомительная) сессия о стране, где находиться вуз, ее системе

образования, культуре и социально-экономической системе, постоянное участие в размещении студента после прибытия в страну назначения и консультации по другим вытекающим вопросам. Конечно же, наш Центр оказывает визовую поддержку студенту, помогает в подготовке требующихся визовых документов, и при необходимости, направляет в соответствующее консульское управление письмо визовой поддержки.

После отъезда студента в страну обучения Центр Поддержки Студентов продолжает тесный контакт со студентом и его родителями, и оказывает ему поддержку в решении имеющихся вопросов.

Кроме того, в процессе подготовки студентов к приему в иностранное учебное заведение профессиональный состав нашего центра предусматривает организацию курсов разговорного английского языка, а также тренинги по псевдоинтервью (mock interviews) для подготовки к вступительным собеседованиям, по обретению навыков самоподачи (самопрезетации), лидерства, по написанию автобиографий (CV) и академических сочинений и других услуг по усилению академического потенциала. В проведении таких тренингов я участвую непосредственно, как тренер.

Более подробную информацию о Центре Поддержки Студентов можно получить на нашей интернет-странице, здесь же можно заполнить форму онлайн-запроса по образованию за рубежом. На основании указанных в запросе сведений и координат студента будет налажена обратная связь, и студент будет ориентирован посредством необходимой информации и поддержки. Желающие также могу обратиться к нам непосредственно по офисным телефонным номерам и задать интересующие вопросы. Двери нашего центра открыты в любое время для всех, кто хочет на месте ознакомиться с предоставляемой нами услугой организации образования за рубежом.

- Связываетесь ли Вы со студентом по возвращении его на родину?

В действительности одной из главных задач Центра Поддержки Студентов является также привлечь вернувшихся из иностранного образовательного учреждения студентов к профессиональной сети выпускников. Так, на платформе сети выпускников наш центр откроет возможность выпускникам зарубежных образовательных учреждений делиться со студентами, поступающими в иностранные вузы, увиденным, условиями жизни и академическим опытом заграницей, и стать своего рода источником информации и играть роль академической поддержки. На нашей интернет-странице будут размещены истории успеха выпускников, что откроет им путь к различным проектам.

- Говоря о подготовке молодежи к приему на обучение за рубежом, хотелось бы услышать о предоставляемой Вами с этой целью программе Foundation.

Перед тем как говорить о программе Foundation, хотелось бы рассказать, в чем заключается ее суть. Программа Foundation является программой подготовки к университету, разработанной с целью оказания помощи в ходе адаптации к системе образования страны, где будет проходить обучение, совершенствования уровня знания иностранного языка и получения дополнительных академических навыков. Как Вы знаете, в Азербайджане действует 11-летняя система среднего образования, однако, во многих странах мира эта ступень образования охватывает 12-летний, а иногда даже 13-летний срок, что создает определенные трудности при приеме наших выпускников в иностранные учебные заведения. Ввиду этого, данная программа, являющаяся продуктом Соединенного Королевства, создана с целью заполнения пустоты между уровнем местной квалификации иностранного студента и уровнем знаний, запрошенных при приеме в зарубежное образовательное учреждение.

Вот почему Центр StudyLab с гордостью предоставляет и внедряет официально сертифицированную Программу Foundation.

Программа, исполняемая на основании установленных стандартов и инструкций, обеспечит соответствие наших студентов всем требованиям, выдвинутым университетами Соединенного Королевства для приема в свои вузы. После прохождения Программы студент получит шанс обучаться в Англии на ступени бакалавра или магистра.

Другой привилегией программы является то, что для участия в Программе Foundation не нужно ехать в Соединенное Королевство и соответственно тратить на это дополнительные средства. В рамках данной программы специалисты Foundation проведут для профессионалов нашего центра, специализирующихся в этой области, тренинговые курсы об этапах и прохождении программы, учебная программа будет охватывать малые группы в соответствии с установленными стандартами Программы Foundation.

Срок Программы один год, и после ее завершения и суммирования требуемых балов по академическим знаниям и уровням, и награждения соответствующим сертификатом, студенту будет полностью гарантирован прием в образовательное учреждение, расположенное в Соединенном Королевстве. Считаю это самым главным преимуществом Программы Foundation. Для участия в Программе мы будем принимать учеников 9, 10 и 11 классов со средним уровнем знания английского языка (intermediate). В заключении скажу, что пройдя эту программу, студент, иначе говоря, словно получит ученую степень в Англии, что сыграет существенную роль в его академической и профессиональной жизни.

- Каким видит себя Центр Образования и Развития StudyLab в будущем?

Как я уже говорила, Центр StudyLab, являясь образовательным центром, ориентированным на инновации, видит своей задачей подготовку нашей молодежи к соответствию требованиям современного мира. В настоящее время во многих странах мира обучаются сотни, тысячи азербайджанцев. Это - молодежь, завоевавшая право обучения за рубежом благодаря своему уму, способностям, знаниям, либо с помощью определенных учебных центров. Преобладающее большинство из них, несомненно, прибыв в страну назначения и приступив к академическому обучению, сталкиваются с непредвиденными и неиспытанными ранее академическими требованиями и трудностями. Наша миссия не ограничивается выбором и назначением учреждения для обучения за рубежом, а предполагает освоение более глубоких навыков – другими словами, подготовку с целью накопления академического потенциала, требующегося в иностранных образовательных учреждениях. Ввиду этого, мы видим себя в будущем не только как Центр, оказывающий услуги студентам, но и как путеводитель по жизни.

Более подробную информацию о передовых услугах, предоставляемых компанией, можно получить на официальной интернет-странице компании www.studylab.az.

Желающие воспользоваться этими услугами могу обращаться в «StudyLab» (адрес: город Баку, Тбилисский проспект, 36 A; Тел.: (+99470) 630 96 26, (+994) 77 426 96, (+99412) 530 96 26 info@studylab.az.

Венера Мехдиева

Руководитель по Образованию за рубежом Центра Образования и Развития StudyLab