В Оперативном штабе проходит брифинг с участием главы Госагентства по ОМС (Прямая трансляция)

БАКУ /Trend/ - В Оперативном штабе проходит брифинг с участием председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заура Алиева.

Как сообщает в среду Trend, председатель Агентства отвечает на вопросы журналистов в связи с обязательным медицинским страхованием.