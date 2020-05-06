В ближайшие дни в Азербайджане откроется первая больница модульного типа

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни в Азербайджане состоится открытие первой больницы модульного типа, а до середины июня - всех остальных.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев, сообщает в среду Trend.

По его словам, в настоящее время по распоряжению Президента Ильхама Алиева за счет средств, выделенных из государственного бюджета, сооружаются шесть больниц модульного типа. Частные инвесторы строят еще четыре больницы.

"Каждая больница предусмотрена на 200 коек. Таким образом мы обеспечим себе дополнительно 2000 коек. Эти больницы будут полностью обеспечены кислородом. Если вырастет число инфицированных , мы используем эти больницы в борьбе с коронавирусом, поместим туда инфицированных", - сказал Алиев.

Он добавил, что такие больницы сооружаются как в столице, так и в регионах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)