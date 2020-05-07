"Выпускная работа" для привлеченных к итоговой аттестации студентов будет представлена в Азербайджане в онлайн-форме

БАКУ /Trend/ - Для студентов, привлеченных к итоговой аттестации в формате "Выпускная работа", эта работа будет представлена в онлайн форме.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, защита этих работ в соответствующих вузах будет осуществлена в онлайн-режиме, либо в традиционной форме.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)