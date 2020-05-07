Минобразования Азербайджана о нереализованной студенческой практике

БАКУ /Trend/ - Непройденная практика студентов последних курсов не будет учитываться при оценивании.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов, передает в четверг Trend.

"В связи с пандемией с марта многие из них не смогли завершить свою практику. Поэтому оценивание этих студентов будет проведено без учета результатов непройденной практики", - сказал Джейхун Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)