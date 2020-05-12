Объявлен прием в вузы и колледжи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Объявлен прием в вузы и колледжи на базе полного среднего образования (11-летнее) на 2020-2021 учебный год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Прием документов в вузы проводится посредством интернета с 12 мая по 5 июня.

Участие в конкурсе платное.

В соответствии с распоряжением главы государства, участие в приемном экзамене, проводимом в текущем году, граждан Азербайджана (только окончивших общеобразовательные школы), впервые обратившихся для участия в приемном экзамене в вузы, будет осуществляться за счет госбюджета.

Приемный экзамен по I-IV группам специальностей вузов проводится в два тура.

Абитуриенты могут участвовать в конкурсе по одной из специальностей I-IV групп, специальностям V группы и на базе полного среднего образования по специальностям колледжей. До 5 июня электронные заявления без обращения в Комиссию по приему документов могут подтвердить абитуриенты, окончившие общеобразовательные школы в этом году; девушки, окончившие общеобразовательные школы в 2012 и последующие годы; девушки, окончившие образовательные учреждения по первому профобразованию в 2013 и последующие годы.

Другие студенты после заполнения электронных заявлений должны с 18 мая по 5 июня, записавшись в очередь на сайте ГЭЦ, лично представить требуемые документы и подтвердить электронные заявления в комиссиях по приему студентов.

Прием заявлений суббакалавров будет проводиться по интернету с 1 по 15 июня.

Прием заявлений в колледжи на базе полного среднего образования (11 лет) проводится по интернету с 12 мая по 5 июня.

До 5 июня электронные заявления без обращения в Комиссию по приему документов могут подтвердить абитуриенты, окончившие общеобразовательные школы в этом году; абитуриенты, окончившие общеобразовательные школы в 2012 и последующие годы; абитуриенты, окончившие учреждения по первому профобразованию в 2013 и последующие годы.

Другие студенты после заполнения электронных заявлений с 18 мая по 5 июня, взяв очередь на сайте ГЭЦ, лично представляют требуемые документы и подтвердить электронные заявления в комиссиях по приему студентов.

С подробной информацией о приеме студентов можно будет ознакомиться во втором номере журнала «Абитуриент».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)