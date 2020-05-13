Следствие по фактам пожара в ТЦ Eurohome будет проводить Генпрокуратура Азербайджана
БАКУ/Trend/ - По фактам злоупотребления должностными лицами, которые обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности, своими служебными полномочиями, и нарушения правил противопожарной безопасности возбуждено уголовное дело по статьям 225.2 и 308.2 УК Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
В рамках данного дела создана следственно-оперативная группа из профессиональных сотрудников Генпрокуратуры и МЧС.
Решением генерального прокурора производство уголовного дела поручено Следственному управлению по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры.
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