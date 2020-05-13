Завтра в Азербайджане будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, северо-западный ветер днем временами будет усиливаться, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 12-15, днем - 18-21, в Баку ночью - 13-15, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 40- 45 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в горных районах возможен град. Днем в большинстве районов без осадков. Ночью и утром туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 8-13, днем - 23-28, в горах ночью - 4-9, днем - 13-18 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)