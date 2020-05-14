ГЭЦ Азербайджана приступает к проведению международных экзаменов

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) с 14 мая приступает к проведению международных экзаменов согласно соответствующим санитарно-гигиеническим правилам, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

Международные экзамены планировались в марте, но были перенесены в связи с мерами, осуществляемыми в стране по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).