В Азербайджане полностью отменяется система SMS-разрешений для выхода из дома

БАКУ/Trend/ - С 00:00 часов 18 мая в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе отменяется система получения разрешений на выход из дома по SMS, по регистрации на портале icaze.e-gov.az, служебному удостоверению и справке с места работы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.