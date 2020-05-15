TƏBİB: После 2 мая число случаев инфицирования коронавирусом неуклонно росло

БАКУ/Trend/ - В период с 27 апреля по 2 мая число новых случаев инфицирования коронавирусом стабилизировалось, однако после 2 мая это число стало неуклонно расти.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, с начала мая число инфицированных начало расти, что связано с отменой ряда ограничений.

Он отметил, что в настоящее время в Азербайджане есть 1 058 активных больных, из них 35 - лечатся в реанимационном отделении.

"В целом анализы показывают, что у 77,6% инфицированных наблюдаются легкие симптомы заболевания. Состояние средней тяжести наблюдается у 11-12%, а тяжелые случаи наблюдаются у 4-5% больных. Порядка 1,6% больных нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких", - сказал Байрамлы.

Он добавил, что заболевания, которые наблюдались у пациентов с осложнениями - это сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, болезни легких и другие.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)