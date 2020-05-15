TƏBİB о последствиях перенесенного коронавируса для человеческого организма

БАКУ /Trend/ - Пока что нет точной информации о возможных последствиях коронавируса у выздоровевших людей.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.

Он сообщил, что согласно имеющейся на сегодня информации, коронавирус серьезно нарушает работу легких.

По его словам, люди с хроническими заболеваниями, те, кто ранее страдали от болезней легких, после перенесенного коронавируса могут чаще чем другие сталкиваться усугублением старых болезней или с проблемами дыхательной системы.

"Однако люди с сильным иммунитетом, лица перенесшие инфекцию в легкой форме, восстанавливаются быстрее и раньше. В целом информация о возможных последствиях вируса для человеческого организма будет доступна после исследований", - добавил Байрамлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)