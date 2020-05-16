В Баку проводятся масштабные дезинфекционные работы
БАКУ /Trend/ - В Баку специальными химическими растворами дезинфицируются порядке 300 основных улиц, проспектов и автодорог.
Как сообщили в субботу Trend в коммунальных службах столицы, с сегодняшнего утра на основных улицах и проспектах Баку, а также в окраинных населенных пунктах и жилых районах проводятся масштабные дезинфекционные работы с использованием специальным химических веществ.
С учетом определенной токсичности используемых веществ, в период дезинфекции населению рекомендуется не выходить на улицу без крайней необходимости.
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