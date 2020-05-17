В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 6 072 тестов на коронавирус.
Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 17-е мая.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 232 077 тестов.
Агентство по туризму Азербайджана: На повестке дня - оказание качественных и доступных услуг населению
Лента новостей
Шахин Исмаилов: Вклад Президента Ильхама Алиева в борьбу с COVID-19 на международном уровне свидетельствует о его безусловном лидерстве
В Азербайджане выявлен 136 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 71, скончались 3 человека – Оперативный штаб
Вугар Искандеров: Высокая оценка лидерских усилий Президента Ильхама Алиева создает чувство гордости у каждого азербайджанца
Асли Казымова: Т.н."Национальный совет" подталкивает молодежь нарушать закон, чтобы получить гранты из-за рубежа
Большое Вам спасибо за то, что думаете о народе в нынешней тяжелой ситуации, оказываете поддержку каждому гражданину - письмо Президенту Ильхаму Алиеву
В этот трудный период мы являемся свидетелями Вашей решительной борьбы с пандемией - письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" стал символом жизни для нас учителей - письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Граждане пишут Президенту: Предпринимаемые Вами шаги являются показателем того, насколько сильным и заботливым Президентом Вы являетесь
В результате спецоперации задержан и доставлен в Азербайджан участник вооруженного нападения на боевой пост (ВИДЕО)