Завершается ремонт на въезде на пр. Зии Буниятова в Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку на въезде на проспект Зии Буниятова с круга "20 Января" завершаются ремонтные работы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Движение на этой территории восстановится сегодня днем.

На данный момент на территории наносится дорожная разметка.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)