В Азербайджане вводится новое требование для работодателей

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане для работодателей вводится новое требование в связи с лицами, утратившими трудоспособность, или имеющими профессиональные болезни, сообщает в понедельник Trend.

В связи с этим в закон "О занятости" вводится новая статья, согласно которой в соответствии с законом "О правах лиц с инвалидностью" работодатели обязаны выделить или организовать новое рабочее место для трудоустройства лиц, утративших трудоспособность в результате несчастного случая на этом производстве, или имеющих профессиональные болезни, в результате которых они стали инвалидами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)