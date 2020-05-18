В Азербайджане вводится новое требование для работодателей
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане для работодателей вводится новое требование в связи с лицами, утратившими трудоспособность, или имеющими профессиональные болезни, сообщает в понедельник Trend.
В связи с этим в закон "О занятости" вводится новая статья, согласно которой в соответствии с законом "О правах лиц с инвалидностью" работодатели обязаны выделить или организовать новое рабочее место для трудоустройства лиц, утративших трудоспособность в результате несчастного случая на этом производстве, или имеющих профессиональные болезни, в результате которых они стали инвалидами.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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