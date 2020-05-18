На основании обращения омбудсмена Азербайджана Генпрокуратура возбудила уголовное дело

БАКУ/Trend/ - На основании обращения омбудсмена Азербайджана Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В Генпрокуратуру для дачи правовой оценки от уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана поступили материалы по нарушениям, допущенными должностными лицами.

В ходе расследования, проведенного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, возникли обоснованные подозрения в том, что начальник жилищно-коммунального эксплуатационного участка № 117 Низаминского района Баку Исмаил Мансуров, используя служебное положение, получил от гражданина 10 500 манатов в обмен на обещание оформить документацию на строительство пристройки в его доме, не имея на то полномочий.