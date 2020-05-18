Пассажироперевозки между Баку и Нахчываном осуществляются только в необходимых случаях - Ибрагим Мамедов

БАКУ /Trend/ - Пассажироперевозки между Баку и Нахчываном осуществляются только в необходимых случаях.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает в понедельник Trend.

По его словам, ограничения в связи с авиарейсами Баку-Нахчыван введены для обеспечения безопасности людей.

"Перевозка военнослужащих, и другие необходимые процессы осуществляются в связи с определенными условиями. Ограничения в данном направлении введены для обеспечения безопасности населения Нахчывана, который находится в желтой зоне", - уточнил Ибрагим Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)