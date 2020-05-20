БАКУ/Trend/ - Вопрос в связи с массовыми мероприятиями в Азербайджане контролируется соответствующими госструктурами.

Об этом в интервью Yeni TV сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, комментируя вопрос о том, как хоронят лиц, скончавшихся от коронавируса, сообщает в среду Trend.

Он сообщил, что в период карантина не зафиксировано серьезных нарушений в связи с соблюдением правил по проведению траурных церемоний. Проведение таких церемоний, как и, впрочем, всех других массовых мероприятий, не считается целесообразным.

Глава комитета отметил, что вопрос в связи с массовыми мероприятиями контролируется соответствующими госструктурами.

Гурбанлы добавил, что Госкомитет провел работу по просвещению в этом направлении. В целом в связи с этим не зафиксированы серьезные нарушения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)