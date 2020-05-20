В Азербайджане меняются правила в связи с водительскими удостоверениями

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане изменились правила в связи с водительскими удостоверениями.

В связи с тем, что в стране было разрешено покидать места жительства только при крайней необходимости с учетом применения особого режима карантина, лица, срок действия водительского удостоверения которых истек в период особого карантина, не привлекались к ответственности.

Как сообщили в среду Trend в Главном управлении государственной дорожной полиции, с учетом того, что с 27.04.2020 в центрах Службы ASAN и ASAN Kommunal был возобновлен прием граждан для выдачи и замены соответствующих документов, с условием предварительной онлайн-записи посредством мобильного приложения "Служба ASAN", сайта www.asan.gov.az или call-центра "108", а также с учетом того, что в региональных отделах по регистрации и экзамену, прохождению технического осмотра Главного управления государственной дорожной полиции МВД, были созданы условия для замены водительских удостоверений, до сведения граждан доводится, что с 31 мая 2020 года послабления в связи с управлением транспортным средством с водительским удостоверением, срок действия которого истек, будут считаться недействительными.

По этой причине, граждане, у которых истек срок действия водительских удостоверений, должны будут заменить их до указанного срока, или не управлять транспортными средствами с данным удостоверением.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)