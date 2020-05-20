В Азербайджане работодатели, необоснованно уволившие сотрудников, будут привлечены к ответственности

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане работодатели, которые, злоупотребив сложившимися обстоятельствами, необоснованно уволили сотрудников, будут привлечены к ответственности.

Как сообщили в среду Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, в период особого режима карантина Государственная служба инспекции труда ежедневно осуществляет контроль посредством подсистемы "Уведомление трудового договора".

Цель данных мероприятий заключается в недопущении необоснованного увольнения работников, пресечении случаев сокращений штата сотрудников. В связи с этим посредством подсистемы Госслужба неоднократно направляла работодателям уведомления, предупреждения, сообщения рекомендательного характера.

Наряду с этим, в последние дни были зафиксированы случаи аннулирования отдельными работодателями части трудовых контрактов в период карантина (в марте и апреле). Даже выявлены такие случаи, когда договора аннулировались через день или несколько дней с даты заключения.

После проведения анализа этих случаев возникли основательные подозрения в том, что некоторые работодатели для выдачи гражданам разрешения на свободное передвижение в период особого режима карантина заключали фиктивные трудовые договора.

Материалы, собранные по данным фактам злоупотребления полномочиями, которые по сути создавали препятствия для работы по недопущению распространения пандемии, проводимой в стране, направлены в правоохранительные органы для дачи соответствующей правовой оценки.

Государственная служба инспекции труда вновь предупреждает работодателей о том, что злоупотребляющие полномочиями, необоснованно увольняющие работников, допускающие их сокращение будут привлечены к ответственности.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)