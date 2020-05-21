В лесах четырех районов Азербайджана установлены камеры наблюдения - минэкологии
БАКУ/Trend/ - В лесах Азербайджана установлены камеры наблюдения, работающие в онлайн-режиме.
Об этом сказал замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, сообщает в четверг Trend.
По его словам, камеры установлены в лесах Огуза, Габалы, Гаха и Загаталы: "Камеры работают в онлайн-режиме. С их помощью можно наблюдать за пожарами, вырубкой деревьев и прочим."
Он добавил, что после установки камер в лесах уменьшилось число правонарушений по сравнению с прошлыми годами.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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