В лесах четырех районов Азербайджана установлены камеры наблюдения - минэкологии

БАКУ/Trend/ - В лесах Азербайджана установлены камеры наблюдения, работающие в онлайн-режиме.

Об этом сказал замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, камеры установлены в лесах Огуза, Габалы, Гаха и Загаталы: "Камеры работают в онлайн-режиме. С их помощью можно наблюдать за пожарами, вырубкой деревьев и прочим."

Он добавил, что после установки камер в лесах уменьшилось число правонарушений по сравнению с прошлыми годами.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)