После смягчения карантинных мер усилилось загрязнение воздуха
БАКУ/Trend/ - После смягчения карантинных мер усилилось загрязнение воздуха.
Как сообщает Trend об этом заявила сегодня на брифинге в Оперативном штабе при Кабинете министров директор Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.
По ее словам, в течение марта, апреля и мая были проведены мониторинги и наблюдалась положительная динамика.
"По сравнению с мартом загрязнение воздуха сократилось на 45-50 процентов. А в мае, после смягчающих мер во время карантина, загрязнение усилилось. Так, загрязнение в этом месяце по сравнению с апрелем выше на 30-35 процентов".
(Автор: Самир Али. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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