Солтан Мамедов: Присоединение Азербайджана к проекту REACT-C19 - наглядный пример успешного сотрудничества с международными организациями

БАКУ/Trend/ - Присоединение Азербайджана к проекту REACT-C19 - наглядный пример политики успешного сотрудничества страны с международными организациями.

Об этом на брифинге по результатам проекта сказал директор Департамента Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, месяц назад по инициативе и поручению президента Фонда Гейдара Алиева, Первого вице-президента, многоуважаемой Мехрибан Алиевой данный Фонд, TƏBİB и ВОЗ приступили в рамках борьбы с коронавирусом к реализации проекта REACT-C19: «За месяц реализации проект REACT-C19, параллельно с усилением материально-технической базы учреждений здравоохранения, поспособствовал повышению знаний и умений медработников, самоотверженно трудящихся на передовой, применению международного опыта и получению необходимой научно-технической поддержки. Уверен, что реализация проекта на следующем этапе будет успешной, и мы станем свидетелями его продолжительных и положительных результатов».

Солтан Мамедов добавил, что реализация данного проекта является одной из мер по усилению кадрового потенциала, занимающего приоритетное место в рамках продолжительных реформ, проводимых во всех сферах страны.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)