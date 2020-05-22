Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

БАКУ/Trend/ - Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ, сообщает в пятницу Trend.

В брифинге участвуют глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов и председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, которые отвечают на вопросы, интересующие журналистов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)