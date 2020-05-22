TƏBİB: Несоблюдение социальных правил на работе привело к росту инфицирования

БАКУ /Trend/ - Несоблюдение социальных правил на рабочих местах, неношение защитных масок привели к росту инфицирования.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает Trend.

Он отметил, что если у кого-то, безразлично в частных ли или государственных структурах, выявляется коронавирусная инфекция, то все контактирующие с ним сотрудники проходят тесты, и в случае положительных результатов, их лечат за государственный счет.

Комментируя случай заражения на телеканале ATV, Байрамлы сказал, что у трех сотрудников телеканала выявлено инфицирование: " У людей, контактирующих с ними, были взяты пробы на тестирование, ответы которого будут известны на днях".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)