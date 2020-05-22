Azercell поддержал в регионах Азербайджана более 4000 семей (ФОТО)

Лидер рынка сотовой связи страны ООО «Azercell Telekom» продолжает свои инициативы, направленные на поддержку азербайджанских семей, нуждающихся в особом внимании и заботе в связи с пандемией коронавируса (COVID-19). Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, в четвертую неделю священного месяца Рамазан, компания направила очередную партию продовольственной помощи более 1000 малоимущих семей, проживающих в регионах страны. В целом, в рамках своего благотворительного проекта, Azercell организовал раздачу наборов продовольственных товаров более 4000 семей, проживающих в условиях социальной изоляции в связи с карантином. Так, в течение месяца Рамазан, жители Джалилабада, Дашкесана, Физули, Гянджи, Геранбоя, Гейчая, Гейгеля, Гаджигабула, Хызы, Нафталана, Ходжалы, Зангилана, Шуши и Калбаджара получили продовольственную помощь от Azercell.

Наборы продовольственных товаров были доставлены адресатам посредством ООО «Азерпочт» Министерства Транспорта, Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики, согласно списку малоимущих семей, предоставленному Министерством Труда и Социальной Защиты Азербайджанской Республики.

Напомним, что ООО «Azercell Telekom» также оказал поддержку около 6000 малоимущих семей, имеющих одного и более членов семьи с инвалидностью I группы, и в сотрудничестве с Общественным Объединением «Региональное Развитие» организовал для них раздачу наборов продовольственных товаров по случаю праздника Новруз и в рамках борьбы с распространением инфекции коронавируса (COVID-19).

Кроме этого, присоединившись к благотворительным инициативам лидера сотовой связи в период карантина, группа «Azercell Könüllüləri» (Волонтеры Azercell), состоящая из сотрудников компании, посещала малоимущие семьи и оказывала им продовольственную помощь.

Следует отметить, что ООО «Azercell Telekom» реализовало множество социальных проектов и благотворительных акций в период действия особого карантинного режима в связи с пандемией COVID-19.

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Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране - 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов Investors In People.