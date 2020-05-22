В Азербайджане среди инфицированных коронавирусом есть и беременные женщины - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане среди инфицированных есть и беременные женщины.

Как передает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, среди таких больных были случаи тяжелой беременности.

"Все эти риски были учтены. Как известно, среди медучреждений, где лечатся больные коронавирусом, есть и такие, где на высоком уровне оказываются гинекологические услуги. В таких медучреждениях беременным, инфицированным коронавирусом, оказывалась необходимая помощь, у них не происходило никаких осложнений" - сказал Рамин Байрамлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)