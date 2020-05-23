В Азербайджане около 7 тыс. студентов из уязвимых семей прошли регистрацию

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане для оплаты расходов за обучение государством регистрацию прошли около семи тысяч студентов из социально уязвимых групп.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в субботу Trend.

Он напомнил, что с 21 мая в пользование сдан портал - http://e-telebe.edu.az – система оплаты за обучение этих студентов: «Информация, которая введена некоторыми из них, не полноценна. Наши предварительные подсчеты показывают, что этой возможностью воспользуются порядка 20 тысяч студентов. Для этого правительством выделено 40 миллионов манатов».

Напомним, что для оплаты расходов за обучение студентов из социально уязвимых семей со стороны государства предусмотрены 40 миллионов манатов компенсации. Исполнительными структурами являются минобразования и минфин. Данное решение должно быть исполнено в 2020 году.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)