Таир Керимли: Лица, распространяющие информацию об отсутствии коронавируса, должны привлекаться к ответственности

Общество 23 мая 2020 13:40 (UTC+04:00)
Таир Керимли: Лица, распространяющие информацию об отсутствии коронавируса, должны привлекаться к ответственности

БАКУ/Trend/ - Лица, распространяющие информацию об отсутствии коронавируса, должны привлекаться к ответственности, так как подобные лживые заявления среди населения создают угрозу возникновения второй волны инфицирования в Азербайджане, сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Керимли.

По его словам, для борьбы с коронавирусом, охватившим весь мир, в Азербайджане проведены превентивные меры, но это не значит, что угрозы нет. Ряд граждан не понимает опасность этого вируса: «Некоторые пишут в соцсетях о его отсутствии, не осознавая его тяжелые последствия, возникшие в зарубежных странах. Несмотря на наличие инфицированных в стране, они распространяют различные версии, "успокаивая" общественность. Это может быть опасно. Везде люди ходят без масок, перчаток, не соблюдая социальной дистанции».

Депутат добавил, что если эти безответственные действия будут продолжаться, то государство вновь может ввести жесткие требования: «Всех штрафовать невозможно, поэтому люди должны быть ответственными, серьезно бороться с этим вирусом. В обратном случае ситуация в стране может усугубиться. В ряде стран уже применяются штрафы и другие виды наказания за неношение масок, несоблюдение социальной дистанции и иных ограничений. Азербайджан пока не хочет прибегать к таким жестким мерам. Но если население будет относиться халатно, то государство будет вынуждено принять жесткие меры для защиты граждан. Потому что статистика все еще показывает, что заражение продолжается».

Депутат призвал граждан серьезно соблюдать социальную дистанцию, пользоваться масками: «В противном случае, если ситуация ухудшится, государство будет вынуждено вновь ввести жесткие меры».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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