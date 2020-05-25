Глава и сотрудники ИВ Шамахинского района помещены на карантин
БАКУ /Trend/ - В рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сотрудники ИВ Шамахинского района прошли в порядке профилактики тестирование на коронавирус, сообщает в понедельник Trend.
У одного человека тест оказался положительным, и он был помещен в больницу особого режима.
Те, кто находился с ним в близком контакте, в том числе глава и сотрудники ИВ Шамахинского района, в настоящее время находятся на карантине в соответствии с правилами изоляции.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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