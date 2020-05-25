Глава и сотрудники ИВ Шамахинского района помещены на карантин

БАКУ /Trend/ - В рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сотрудники ИВ Шамахинского района прошли в порядке профилактики тестирование на коронавирус, сообщает в понедельник Trend.

У одного человека тест оказался положительным, и он был помещен в больницу особого режима.

Те, кто находился с ним в близком контакте, в том числе глава и сотрудники ИВ Шамахинского района, в настоящее время находятся на карантине в соответствии с правилами изоляции.

(Текст: Кямаля Сеидова)