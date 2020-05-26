В Азербайджане утверждены методические указания профилактики коронавируса на пляжах

Общество 26 мая 2020 22:26 (UTC+04:00)
В Азербайджане утверждены методические указания профилактики коронавируса на пляжах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены методические указания по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) на пляжах и в центрах отдыха на воде, сообщает во вторник Trend.

В методических указаниях говорится, что документ составлен на основе результатов научных исследований, проводимых в настоящее время в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19) с целью защиты здоровья сотрудников и граждан на пляжах, в бассейнах и аквапарках.

Согласно имеющейся информации, COVID-19 может передаваться непосредственно воздушно-капельным путем или после соприкосновения грязных рук с ротовой полостью, глазами, носом.

В большинстве случаев у инфицированных людей встречаются легкие симптомы, но у пожилых или у инфицированных людей, имеющих сопутствующие заболевания, наблюдаются острые осложнения.

К профилактическим мерам заболевания относятся: гигиена рук, соблюдение социальной дистанции, избегание прикосновения руками глаз, полости рта, носа. Регулярное очищение и дезинфекция поверхностей общего пользования в общественных местах снижает риск заражения.

Общие указания:

Следует проводить термометрию у входа в плавательные бассейны и аквапарки;

Лиц с симптомами нельзя пускать в плавательные бассейны и аквапарки;

Между зонтами минимальное расстояние должно быть 4 метра;

Физическое расстояние между людьми должно быть 2 м (исключая членов семьи);

Размещение на возможных территориях и полу знаков;

Содержание в чистом и рабочем состоянии санузлов, раздевалок и пр. согласно санитарно-гигиеническим правилам, увеличить частоту дезинфекций;

Содержание концентрации дезинфицирующих веществ в воде бассейнов на верхнем уровне, рекомендуемом согласно международным нормам и стандартам;

Регулярная дезинфекция предметов и поверхностей, с которыми соприкасаются граждане;

Обеспечение непрерывного снабжения чистящими средствами и дезинфицирующими веществами;

Обеспечение территорий бассейнов и аквапарков дезинфекторами;

Обеспечение в достаточном количестве медицинскими масками и перчатками работников бассейнов и аквапарков;

Размещение отдельных закрывающихся кульков для использованных медицинских масок и регулярная их утилизация;

Работа посменно и в неизменном составе персонала, без ротации;

Регулярное проветривание закрытых залов и помещений;

Постоянное просвещение персонала;

Своевременный вынос отходов, очищение их контейнеров;

Информирование работников медпункта о проблемах в самочувствии граждан (симптомы, специфичные для COVID-19 – температура, сухой кашель, затрудненное дыхание, диарея и пр.

Уборочные и дезинфекционные работы:

Работы по очистке и дезинфекции проводятся с учетом вида обслуживания, характеристик контактных поверхностей, правил очистки и дезинфекции и использованием различных чистящих средств.

Очистка и дезинфекция должны проводиться регулярно в рабочее время, в основном в рабочих местах, а после рабочего дня - во всех.

При выполнении работ по очистке и дезинфекции следует соблюдать следующую последовательность:

Механическая чистота: сухая грязь и мусор удаляются с поверхностей и пространства.

Очистка: проводится с использованием горячей воды и, при необходимости, моющих средств;

Полоскание: горячая вода используется для полного удаления остатков моющего средства с поверхности;

Дезинфекция: разрешенные дезинфицирующие средства применяются в соответствии с инструкцией по применению.

Что следует учитывать при использовании дезинфицирующих средств:

Срок годности и порядок использования, указанные в инструкции по применению, должны обязательно учитываться;

Не разрешается их использование больше требуемой концентрации;

Во избежание неправильного использования другими лицами после приготовления дезинфицирующего раствора на упаковке должно быть написано примечание о составе и дате приготовления;

Частота дезинфекции должна быть запланирована;

Персонал, осуществляющий дезинфекционные работы, должен быть обеспечен специальным защитным снаряжением (перчатки, маски и т. д.);

Участок, где проводятся дезинфекционные работы, должен быть проветриваться после завершения этой работы;

Рекомендуемый срок годности дезинфицирующего средства на поверхности, указанный в инструкции по применению, должен строго соблюдаться.

Области, которые необходимо дезинфицировать, и рекомендуемые дезинфицирующие средства:

Дорожки на входах и выходах (раствор хлора или другое);

Двери и дверные ручки (спиртовой раствор или другое);

Шкафы для хранения личных вещей граждан и их ручки (спиртовой раствор или другое);

Полы (раствор хлора или другое);

Поверхности, к которым прикасались граждане (спиртовой раствор или другое);

Ручки холодильника (спиртовой раствор или другое);

Гардеробные комнаты (раствор хлора или др.);

Санитарно-гигиеническое оборудование (раствор хлора или другое);

Хранилища (раствор хлора или другое);

Места сбора отходов (раствор хлора или другое);

Контейнеры для отходов (спиртовой раствор или другое);

Платежные терминалы (спиртовой раствор или другое);

Личная гигиена персонала

Следует соблюдать правила личной гигиены, необходимо следить за тем, чтобы работники мыли или дезинфицировали руки перед началом работы, после контакта с отходами, очистных работ, пользования санузлом, чиха и кашля, контакта с деньгами и курения сигарет;

Общие правила использования медицинских масок персоналом:

Использование маски в помещении обязательно;

Маски следует носить, тщательно закрывая рот и нос, сводя к минимуму промежутки между лицом и маской;

Не прикасайтесь к той части маски, которая контактирует со ртом во время использования;

При снятии маски необходимо соблюдать соответствующую технику (не прикасайтесь к передней части маски, ее следует удалить через нити сзади);

После снятия маски руки должны быть проспиртованы руки или вымыты водой с мылом;

Важно менять маску, когда она грязная или влажная;

Обеспечить обязательное использование медицинских масок в помещении, рекомендуется на открытых площадках и не допускать попадания воды;

Убедитесь, что образовательная информация отражена в зонах входа и выхода и других видимых местах;

Усилить дезинфекцию и стерилизацию.

(Текст: Кямаля Сеидова, Мугаддас Мустафаев)

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