В Азербайджане утверждены методические указания профилактики коронавируса на пляжах
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены методические указания по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) на пляжах и в центрах отдыха на воде, сообщает во вторник Trend.
В методических указаниях говорится, что документ составлен на основе результатов научных исследований, проводимых в настоящее время в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19) с целью защиты здоровья сотрудников и граждан на пляжах, в бассейнах и аквапарках.
Согласно имеющейся информации, COVID-19 может передаваться непосредственно воздушно-капельным путем или после соприкосновения грязных рук с ротовой полостью, глазами, носом.
В большинстве случаев у инфицированных людей встречаются легкие симптомы, но у пожилых или у инфицированных людей, имеющих сопутствующие заболевания, наблюдаются острые осложнения.
К профилактическим мерам заболевания относятся: гигиена рук, соблюдение социальной дистанции, избегание прикосновения руками глаз, полости рта, носа. Регулярное очищение и дезинфекция поверхностей общего пользования в общественных местах снижает риск заражения.
Общие указания:
Следует проводить термометрию у входа в плавательные бассейны и аквапарки;
Лиц с симптомами нельзя пускать в плавательные бассейны и аквапарки;
Между зонтами минимальное расстояние должно быть 4 метра;
Физическое расстояние между людьми должно быть 2 м (исключая членов семьи);
Размещение на возможных территориях и полу знаков;
Содержание в чистом и рабочем состоянии санузлов, раздевалок и пр. согласно санитарно-гигиеническим правилам, увеличить частоту дезинфекций;
Содержание концентрации дезинфицирующих веществ в воде бассейнов на верхнем уровне, рекомендуемом согласно международным нормам и стандартам;
Регулярная дезинфекция предметов и поверхностей, с которыми соприкасаются граждане;
Обеспечение непрерывного снабжения чистящими средствами и дезинфицирующими веществами;
Обеспечение территорий бассейнов и аквапарков дезинфекторами;
Обеспечение в достаточном количестве медицинскими масками и перчатками работников бассейнов и аквапарков;
Размещение отдельных закрывающихся кульков для использованных медицинских масок и регулярная их утилизация;
Работа посменно и в неизменном составе персонала, без ротации;
Регулярное проветривание закрытых залов и помещений;
Постоянное просвещение персонала;
Своевременный вынос отходов, очищение их контейнеров;
Информирование работников медпункта о проблемах в самочувствии граждан (симптомы, специфичные для COVID-19 – температура, сухой кашель, затрудненное дыхание, диарея и пр.
Уборочные и дезинфекционные работы:
Работы по очистке и дезинфекции проводятся с учетом вида обслуживания, характеристик контактных поверхностей, правил очистки и дезинфекции и использованием различных чистящих средств.
Очистка и дезинфекция должны проводиться регулярно в рабочее время, в основном в рабочих местах, а после рабочего дня - во всех.
При выполнении работ по очистке и дезинфекции следует соблюдать следующую последовательность:
Механическая чистота: сухая грязь и мусор удаляются с поверхностей и пространства.
Очистка: проводится с использованием горячей воды и, при необходимости, моющих средств;
Полоскание: горячая вода используется для полного удаления остатков моющего средства с поверхности;
Дезинфекция: разрешенные дезинфицирующие средства применяются в соответствии с инструкцией по применению.
Что следует учитывать при использовании дезинфицирующих средств:
Срок годности и порядок использования, указанные в инструкции по применению, должны обязательно учитываться;
Не разрешается их использование больше требуемой концентрации;
Во избежание неправильного использования другими лицами после приготовления дезинфицирующего раствора на упаковке должно быть написано примечание о составе и дате приготовления;
Частота дезинфекции должна быть запланирована;
Персонал, осуществляющий дезинфекционные работы, должен быть обеспечен специальным защитным снаряжением (перчатки, маски и т. д.);
Участок, где проводятся дезинфекционные работы, должен быть проветриваться после завершения этой работы;
Рекомендуемый срок годности дезинфицирующего средства на поверхности, указанный в инструкции по применению, должен строго соблюдаться.
Области, которые необходимо дезинфицировать, и рекомендуемые дезинфицирующие средства:
Дорожки на входах и выходах (раствор хлора или другое);
Двери и дверные ручки (спиртовой раствор или другое);
Шкафы для хранения личных вещей граждан и их ручки (спиртовой раствор или другое);
Полы (раствор хлора или другое);
Поверхности, к которым прикасались граждане (спиртовой раствор или другое);
Ручки холодильника (спиртовой раствор или другое);
Гардеробные комнаты (раствор хлора или др.);
Санитарно-гигиеническое оборудование (раствор хлора или другое);
Хранилища (раствор хлора или другое);
Места сбора отходов (раствор хлора или другое);
Контейнеры для отходов (спиртовой раствор или другое);
Платежные терминалы (спиртовой раствор или другое);
Личная гигиена персонала
Следует соблюдать правила личной гигиены, необходимо следить за тем, чтобы работники мыли или дезинфицировали руки перед началом работы, после контакта с отходами, очистных работ, пользования санузлом, чиха и кашля, контакта с деньгами и курения сигарет;
Общие правила использования медицинских масок персоналом:
Использование маски в помещении обязательно;
Маски следует носить, тщательно закрывая рот и нос, сводя к минимуму промежутки между лицом и маской;
Не прикасайтесь к той части маски, которая контактирует со ртом во время использования;
При снятии маски необходимо соблюдать соответствующую технику (не прикасайтесь к передней части маски, ее следует удалить через нити сзади);
После снятия маски руки должны быть проспиртованы руки или вымыты водой с мылом;
Важно менять маску, когда она грязная или влажная;
Обеспечить обязательное использование медицинских масок в помещении, рекомендуется на открытых площадках и не допускать попадания воды;
Убедитесь, что образовательная информация отражена в зонах входа и выхода и других видимых местах;
Усилить дезинфекцию и стерилизацию.
(Текст: Кямаля Сеидова, Мугаддас Мустафаев)