5 миллионов бьющихся сердец! Лидер сотовой связи страны Azercell поздравил своего 5-ти миллионного абонента! (ФОТО/ВИДЕО)

Компания Azercell, раскрывшая новую идентичность бренда и вступившая в новую эру своей деятельности в июне прошлого года, продолжила свои инициативы по обеспечению лучшего клиентского опыта и улучшению качества жизни своих абонентов с помощью инновационных и цифровых решений. Именно благодаря своей стратегии, рассматривающей довольство клиентов как ключевой фактор успеха компании, Azercell является выбором большинства пользователей сотовой связи страны .

5-ти миллионным абонентом компании, стал житель Сабирабадского района, Эливин Мирзаев. Лидирующий оператор мобильной связи Azercell встретил пяти миллионного «члена семьи» ценными подарками, и будучи эксклюзивным телеком партнером компании Apple в стране, вручил ему новый iPhone SE, а также бесплатную годовую подписку на тариф “Sərbəst75”.

Сам факт того, что празднование столь знаменательного события в истории компании совпало с периодом глобальной пандемии коронавируса (COVID-19), говорит о клиентоориентированности Azercell. Компания наряду со своими прямыми обязанностями оператора сотовой связи, также проявляла заботу о населении страны и тем самым, смогла подтвердить свои лидерские позиции и в очередной раз завоевать расположение своих абонентов. В этот сложный период, помимо перехода в особо усиленный режим работы и обеспечения необходимых мер безопасности сервиса, Azercell также реализовал ряд проектов, направленных как на поддержание пользователей сотовой связи, так и на улучшение социального положения уязвимых слоев населения в стране в период карантина. С первых дней пандемии, компания оказала продовольственную помощь более 10 000 малообеспеченных семей по всей стране.

Лидер сотовой связи страны Azercell намеревается и впредь продолжить свою деятельность, основываясь на принципы ведения прозрачного и устойчивого бизнеса. Главной задачей компании является внедрение в стране самых последних технологий коммуникационного мира, а также предоставление лучшего клиентского опыта для своих пользователей.