Чартерным рейсом из Москвы в Баку возвращены 175 граждан Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня чартерным рейсом Национального авиаперевозчика из Москвы в Баку были доставлены 175 граждан Азербайджана, передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Прибывшие пассажиры после рейса были отправлены на карантин.

Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.