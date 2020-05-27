Чартерным рейсом из Москвы в Баку возвращены 175 граждан Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сегодня чартерным рейсом Национального авиаперевозчика из Москвы в Баку были доставлены 175 граждан Азербайджана, передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу AZAL.
Прибывшие пассажиры после рейса были отправлены на карантин.
Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.
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