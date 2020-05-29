Ношение масок в общественном транспорте и на остановках в Азербайджане стало обязательным

Общество 29 мая 2020 18:03 (UTC+04:00)
Ношение масок в общественном транспорте и на остановках в Азербайджане стало обязательным

БАКУ /Trend/ - Лица, не носящие маски в общественном транспорте и на остановках в Азербайджане, будут привлекаться к ответственности, предусмотренной Кодексом об административных проступках

Как сообщает в пятницу Trend, данное правило отражено в решении Кабинета министров о требованиях в связи с использованием индивидуальных средств, защищающих дыхательные пути.

Согласно решению, в транспортных средствах, используемых в междугородних (межрайонных) и городских (районных) пассажироперевозках (автобус, такси, метро, железные дороги и др), на остановках общественного транспорта, перед кассами по продаже билетов, банкоматами (АТМ) и терминалами оплаты, в очередях в объектах торговли и обслуживания с условием соблюдения социальной дистанции (расстояние между людьми 1,5-2 метра) должны быть использованы индивидуальные средства, защищающие дыхательные пути.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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