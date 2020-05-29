В Азербайджане выявлено 230 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 103, скончались два человека – Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 230 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 103, скончались два человека, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, скончались двое граждан 1948 и 1950 года, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

На сегодня в стране выявлено 4 989 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 3 125, скончались 58 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 806 лиц, из которых состояние 50 человек оценивается как тяжелое, 67 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 289 603 теста.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)