Открытие ряда объектов вовсе не связано с удовлетворительной эпидемиологической ситуацией - Рамин Байрамлы

БАКУ /Trend/ - Открытие ряда объектов вовсе не связано с удовлетворительной эпидемиологической ситуацией.

Как сообщает в пятницу Trend об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, принимая решение об открытии объектов, учитываются рекомендации Всемирной организации здравоохранения и международный опыт.

Байрамлы отметил, что спрос на маски вырос. Однако, в стране производится и продается достаточное количество медицинских масок.

"Если спрос на маски резко возрастет, то есть инструкции по их изготовлению в домашних условиях. Изучив эти правила можно изготовить маски прямо дома, и отговорки в связи с этим не принимаются", - добавил Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)