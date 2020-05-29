Открытие спортивных учреждений закрытого типа в Азербайджане в ближайшие дни не ожидается

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни в Азербайджане не ожидается открытие спортивных учреждений закрытого типа.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает в пятницу Trend.

Он добавил, что никто не желает повторного ужесточения карантина. Однако, эпидемиологическая ситуация может сделать это необходимым.

"Другой вопрос, тревожащий нас, связан с торговым центром "Садарак". Лица, предоставляющие там услуги должны строго соблюдать правила", - сказал Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)