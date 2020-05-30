В Азербайджане выявлено 257 новых случаев инфицирования, вылечились 202, скончались три человека – Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 257 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 202, скончались три человека, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, скончались три гражданина 1948, 1953 и 1957 года рождения, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

На сегодня в стране выявлено 5 246 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 3 327, скончался 61 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 858 лиц, из которых состояние 58 человек оценивается как тяжелое, 68 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 294 264 теста.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)