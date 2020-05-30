Генпрокуратура распространила информацию в связи с инцидентом в Барде

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана выступила с заявлением в связи с инцидентом в Бардинском районе, сообщает в субботу Trend.

"На основании поступившей 30 мая около 11:00 информации об избиении проживающей в селе Гарадемирчи Бардинского района Джафаровой Вюсали со стороны ее брата Эльчина Джафарова, сотрудники районного отдела полиции выехали на место инцидента.

После того, как сотрудники полиции вошли во двор дома и Вюсаля со своей малолетней дочерью Фатимой подошла к полицейским, Эльчин Джафаров с ножом в руке преследуя Вюсалю, нанес ей три удара в область спины. Далее Эльчин Джафаров умышленно ударил ножом и сотрудника полиции Эшгина Мамедова, который выполняя свой служебный долг пытался предотвратить убийство Вюсали. В результате этого сотрудник полиции получил колото-резаные раны.

Эльчин Джафаров был обезврежен и задержан другими сотрудниками полиции.

По факту в Бардинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.1 (попытка умышленного убийства), 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 315.2 (применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителей власти) Уголовного Кодекса.

При осмотре места происшествия были изъяты важные для расследования вещественные доказательства, назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

Эльчин Джафаров был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных указанными статьями Уголовного Кодекса, в ходе допросе с участием защитника он признался в совершенном преступлении.

Сразу после инцидента пострадавшие были доставлены в Бардинскую центральную районную больницу, им была оказана первая помощь.

В настоящее время лечение пострадавших Вюсали Джафаровой и сотрудника полиции проходит в стационарном режиме.

В ходе уголовному делу осуществляются необходимые следственные мероприятия", - говорится в заявлении.