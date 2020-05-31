Ж/д мост на трассе Баку-Сумгайыт будет реконструирован

БАКУ /Trend/ - Железнодорожный мост на трассе Баку-Сумгайыт будет реконструирован, сказал в воскресенье Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

По его словам, опоры моста находятся на части автотрассы, подлежащей расширению: "В связи с этим мост будет реконструирован. Новый проект уже готов, и работы начнутся после согласования с соответствующими структурами".

Напомним, что по поручению главы государства, для устранения заторов на трассе Баку-Сумгайыт ведутся работы по расширению.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)