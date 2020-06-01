В июне в Баку и на Абшероне периодически будет наблюдаться до 38 градусов тепла

БАКУ/Trend/ - В июне среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близкой к климатической норме, местами превышать ее, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, в отдельных местах - несколько выше нормы.

Первые пять дней июня на территории страны будет умеренная погода без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается среднемесячная температура в 23-26 градусов, что близко и несколько превышает норму.

Ночью температура составит 19-24, днем - 26-31, в отдельные дни - 35-38 градусов тепла.

Объем месячных осадков будет немного ниже климатической нормы (норма 9-12 мм).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)