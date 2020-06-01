Праздничные подарки малышам от Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой по случаю 1 июня - Международного дня защиты детей воспитанникам детского дома № 1, а также малолетним детям, лечащимся и постоянно живущим в Детском Психоневрологическом центре, вручены подарки.

Как сообщает в понедельник Trend, праздничные подарки Фонда Гейдара Алиева представляли собой различные спортивные принадлежности, велосипеды, скутеры, горки, наборы одежды, игры и игрушки для умственного развития.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева постоянно держит в центре внимания детские дома и школы-интернаты. Фонд обеспечил находящиеся на его попечении учреждения необходимыми медицинскими принадлежностями, защитными средствами в период пандемии нового вида коронавируса COVID 19.