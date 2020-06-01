Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с Международным днем защиты детей (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:23)

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека Азербайджана (Омбудсмен) Сабина Алиева распространила заявление по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей, передает в понедельник Trend.

В заявлении отмечается, что 1 Июня - Международный день защиты детей, как и во всем мире, отмечается и в Азербайджане. Будучи уполномоченным по правам человека Азербайджана Сабина Алиева искренне поздравила и пожелала успехов всем детям, их родителям, а также всем, кто занят защитой их интересов, по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей.

"На современном этапе эффективное обеспечение, защита и продвижение прав детей являются важнейшими факторами, обуславливающими развитие государства и общества в целом. Поэтому, защита прав детей, которые являются нашим будущим, достижение их всестороннего развития - в числе важнейших задач, стоящих перед государством.

В Конституции Азербайджана, Конвенции ООН "О правах детей", а также в ряде других международных соглашений, стороной в которых является Азербайджан, закреплены важнейшие пункты в связи с защитой прав детей. Их выполнение контролируется государством", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что в рамках государственной политики в отношении детей, основоположником которой является Общенациональный лидер Гейдар Алиев и успешно осуществляемой сегодня Президентом Ильхамом Алиевым, детям, их здоровью, образованию, всестороннему развитию, воспитанию на основании высоких духовно-нравственных и национальных ценностей уделяется особое внимание и забота.

В то же время отмечается, что Фонд Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой реализует масштабные проекты по строительству и реконструкции учебных заведений и учреждений по оказанию социальных услуг, а также проделывает огромную работу в других сферах, позитивные результаты которой воспринимаются с большой радостью и признательностью.

«Будучи национальным институтом по правам человека, институт Омбудсмена держит в центре внимания вопросы защиты и продвижения прав детей, и в данном направлении, как в Баку, так и в регионах, регулярно проводится цикл мероприятий просветительского характера, в воспитательные, исправительные учреждения, в места временного содержания организуются посещения и мониторинги, с детьми беженцев и вынужденных переселенцев проводятся встречи, в учебных заведениях с участием детей проводятся обсуждения.

По инициативе Омбудсмена и в рамках сотрудничества с министерством образования в общеобразовательных учреждениях успешно реализуется поэтапная программа обучения методом от сверстника к сверстнику в сфере прав детей, которая ежегодно охватывает каждый район города Баку, а также некоторые школы других городов и регионов республики. В рамках процесса используются учебные пособия «Избранные темы в связи с поэтапным обучением по правам детей» и «Права детей для всех», издаваемые в соответствии заключениями соответствующих структур министерства образования, а также Бакинского государственного университета. Эти пособия, издаваемые Аппаратом Омбудсмена, передаются в библиотеки школ, где реализуется вышеуказанная программа. В целом до сих пор программа были внедрена в более чем 190 школах, свыше 11 тысяче учащимся, отличившимся в этом процессе, выданы сертификаты Омбудсмена, более чем 900 преподавателям и директорам – похвальные грамоты.

Ввиду того, что повышенное внимание к защите прав детей в период введенного в стране особого режима карантина с целью недопущения распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19 и усиления борьбы с ней имеет большое значение, институт Омбудсмена также делает необходимые шаги в данном направлении», - сказано в документе.

В заявлении подчеркивается, что несмотря на приостановление непосредственного приема граждан в Аппарате Омбудсмена и региональных центрах в связи с режимом карантина, по поводу нарушений прав детей они и их родители либо другие законные представители могут обратиться к Омбудсмену в электронном порядке (почта, онлайн обращение, факс), посредством социальных сетей (Facebook, Twitter), а также обратившись на круглосуточную горячую линию по телефону (012) 916.

«Все обращения, поступившие в адрес Омбудсмена, рассматриваются с особой чуткостью, в направлении решения поднятых вопросов предпринимаются оперативные шаги, что формирует в детях, подвергшихся эксплуатации, насилию и другим такого рода правонарушениям, навыков самозащиты.

С сожалением следует отметить, что среди жертв этнической чистки и политики геноцида, осуществляемых против азербайджанского народа армянскими националистами, есть и дети. Среди 613 убитых во время Ходжалинского геноцида, совершенного против азербайджанского народа в 1992 году, 63 были именно детьми. Помимо этого, в результате полного уничтожения восьми семей 25 детей лишились обоих, а 130 – одного из родителей, 76 детей были ранены. В результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта без вести пропали порядка четырех тысяч азербайджанцев, и среди ни 67 детей. Также, несмотря на то, что в 1994 году между Арменией и Азербайджаном было достигнуто соглашение об установлении режима прекращении огня, в результате регулярного нарушения этого режима вооруженными силами страны-агрессора Армении, были грубо нарушены фундаментальные права и свободы, в том числе право на жизнь, включая и детей, закрепленные в Конституции Азербайджана и в международных соглашениях, стороной которых выступает государство. Таким образом, за этот период жертвами армянского террора стали 34 ребенка, из них 14 убиты, а 20 – ранены.

Каждый из нас должен делать все, что в наших силах, чтобы обеспечить права детей на жизнь, получение образования в нормальных, безопасных условиях и здоровой окружающей среде. Одним из основных условий для этого является наличие у ребенка нормальной семьи. А хорошее воспитание ребенка в семье должно быть первоочередным делом для родителей. Они должны быть воспитаны полезными для общества, здравомыслящими патриотами, приверженными идее государственности, верные народу.

Мы должны воспитывать детей таким образом, чтобы они знали свои права и не позволяли никому подвергать себя внешнему влиянию, эксплуатировать и применять насилие.

Необходимо, чтобы центральные и местные исполнительные власти организовали меры по просвещении, конкурсы по рисованию и сочинениям на темы защиты прав человека, оказываемой им государственной заботы, борьбы со случаями привлечения детей к труду и ранними браками, недопущения распространения среди детей вредных привычек, обеспечения прав детей и социальной инклюзии детей с ограниченными возможностями, защиты детей от дискриминации.

Во имя и с участием детей 1 июня в Международный день защиты детей призываю все государственные структуры, институты гражданских сообществ, в том числе НПО и СМИ, общины и в целом всех относиться к детям с заботой и поддержать их.

Давайте никогда не будем забывать, что дети – наше будущее, будем трудиться для их счастливого будущего, создадим инклюзивное общество для детей», - говорится в заявлении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)