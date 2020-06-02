Агентство пищевой безопасности выявило болезни на яблонях, персиках и нектаринах в Азербайджане (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) провело наблюдения по оценке фитосанитарной ситуации в Загатале, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.
Фитосанитарные инспекторы провели просветительские работы с фермерами, занимающимися производством фруктов и фундука в Шеки-Загатальском регионе для защиты здоровья растений и установления уровней риска экспортируемой продукции.
В рамках встречи в садах были проведены фитосанитарные наблюдения, фермеры были проинформированы о проведении необходимых агротехнических мер.
В ходе наблюдений, проведенных в садах по выращиванию фундука, были выявлены первые симптомы вредителей. На яблонях, персиковых деревьях и нектарине. Сотрудники Агентства дали фермерам рекомендации по мерам борьбы и пестицидах, которые должны быть использованы.
Мониторинг был проведен и в складских помещениях по хранению готовой продукции.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)