Агентство пищевой безопасности выявило болезни на яблонях, персиках и нектаринах в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) провело наблюдения по оценке фитосанитарной ситуации в Загатале, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Фитосанитарные инспекторы провели просветительские работы с фермерами, занимающимися производством фруктов и фундука в Шеки-Загатальском регионе для защиты здоровья растений и установления уровней риска экспортируемой продукции.

В рамках встречи в садах были проведены фитосанитарные наблюдения, фермеры были проинформированы о проведении необходимых агротехнических мер.

В ходе наблюдений, проведенных в садах по выращиванию фундука, были выявлены первые симптомы вредителей. На яблонях, персиковых деревьях и нектарине. Сотрудники Агентства дали фермерам рекомендации по мерам борьбы и пестицидах, которые должны быть использованы.

Мониторинг был проведен и в складских помещениях по хранению готовой продукции.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)