БАКУ/Trend/ - Центр приема граждан Управления образования по г. Баку приостановил работу до 15 июня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление.

В этот период обращения будут рассматриваться по телефону 012 599 12 22.

Граждане также могут написать и на электронные адреса Управления info@baku.edu.gov.az, mailform@baku.edu.gov.az.

Лица, не имеющие доступа к интернету, могут отправлять письма и другие документы через почтовый ящик при основном входе в Управление.

Официальную информацию рекомендуется прослеживать на сайте Управления www.baku.edu.gov.az и на его страницах в соцсетях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)