ГЭЦ Азербайджана дал рекомендации участникам предстоящих экзаменов
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился с рекомендациями к участникам предстоящих экзаменов, сообщает в среду Trend.
Так, если участник предстоящего экзамена наблюдает у себя симптомы, которые могут указывать на инфекцию COVID-19, то он, не выходя из дома, должен позвонить на номер «103». Те же, кто во время экзамена почувствует, что у них поднялась температура или появился озноб, должны обязательно проинформировать об этом экзаменационного контролера.
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