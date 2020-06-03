ГЭЦ Азербайджана дал рекомендации участникам предстоящих экзаменов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился с рекомендациями к участникам предстоящих экзаменов, сообщает в среду Trend.

Так, если участник предстоящего экзамена наблюдает у себя симптомы, которые могут указывать на инфекцию COVID-19, то он, не выходя из дома, должен позвонить на номер «103». Те же, кто во время экзамена почувствует, что у них поднялась температура или появился озноб, должны обязательно проинформировать об этом экзаменационного контролера.