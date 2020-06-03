С сегодняшнего вечера температура воздуха в Баку опустится на 5 градусов

БАКУ/Trend/ - После нескольких жарких дней с сегодняшнего вечера и до полудня субботы в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра усилится до 15-18 м/с, временами - до 20-23 м/с, а завтра в отдельных местах полуострова - до 25 м/с, поэтому температура воздуха опустится на 5 градусов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Завтра в ряде северных и западных районов, а вечером 5 июня и 6 июня в большинстве районов временами будут идти грозовые дожди, местами сильные, ожидается град. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами - до 23-28 м/с.

В реках поднимется уровень воды, в некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа возможны половодья и сели.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)