Рамин Байрамлы: Некоторые считают текущую ситуацию второй волной инфицирования

БАКУ /Trend/ - Некоторые граждане воспринимают текущие события как вторую волну инфицирования.

Как сообщает в четверг Trend об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, для предотвращения распространения COVİD-19 недостаточно одних лишь кратковременных жестких ограничений, люди сами должны соблюдать правила и требования.

"Некоторые граждане воспринимают текущие события как вторую волну инфицирования. Однако это не так. Мы все еще на начальном этапе пандемии", - подчеркнул Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)