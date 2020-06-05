Шахрияр Мамедъяров стал лицом депозитной кампании AccessBank

БАКУ/Trend/ - Международный гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров стал лицом новой депозитной кампании AccessBank. Он представляет депозитную кампанию банка под лозунгом «Победа с первого хода»: https://www.youtube.com/watch?v=YeZWTiLLa0g.

С 1 июня AccessBank запустил новую депозитную кампанию. В ее рамках физические лица, открывшие срочный депозитный счет в манатах, имеют возможность заработать до 11% годовых. Данный процент включает бонус до 1% от суммы вклада. Предоставляемый бонусный процент, полученный в день открытия депозита, может быть использован в качестве личных средств. Кроме того, в зависимости от суммы, вкладчикам предоставляется банковская карта, с которой возможно зарабатывать до 5% годовых с положительным остатком.

Подробная информация доступна по ссылке: https://bit.ly/3bwtChq.

Для заказа депозита пройдите по ссылке: https://bit.ly/35SZYS5.

Следует отметить, что AccessBank является первой местной организацией, лицом которой выступает Шахрияр Мамедъяров. Он первый и единственный в мире шахматист, завоевавший титул двукратного чемпиона мира среди шахматистов в возрасте до 20 лет. Он известен в мире как «Шах» - первый и единственный в тюркском и мусульманском мире шахматист, набравший 2800 пунктов рейтинга Эло.

Являясь лидером в микрофинансировании в Азербайджане, AccessBank предоставляет услуги малому и среднему бизнесу с 2002 года. Акционерами банка являются международные организации и учреждения, такие как Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, Международная финансовая корпорация. Банк имеет 28 филиалов, 15 - в Баку и 13 - в регионах. Для получения информации об услугах банка вы можете позвонить в контакт-центр "151", а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты банка в социальных сетях.